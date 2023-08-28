Beşiktaş Montero'yu Arouca'ya kiraladı
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Montero'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol savunma oyuncusunun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı resmen açıklandı.
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Francisco Montero'yu Portekiz ekibi Arouca'ya kiraladı.
Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'den kiraladığı Montero, ertesi sezon bonservisiyle transfer edildi.
Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.
Montero, Beşiktaş formasıyla 46 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.