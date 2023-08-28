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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Montero'yu Arouca'ya kiraladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Montero'yu Arouca'ya kiraladı

        Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Montero'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol savunma oyuncusunun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı resmen açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2023 - 15:12 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:20
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        Beşiktaş'ta ayrılık!
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        Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Francisco Montero'yu Portekiz ekibi Arouca'ya kiraladı.

        Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Atletico Madrid'den kiraladığı Montero, ertesi sezon bonservisiyle transfer edildi.

        Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Montero, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.

        Montero, Beşiktaş formasıyla 46 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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