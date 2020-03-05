Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 çalışması yapıp taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.