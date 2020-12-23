İki takım arasında geride kalan 102 maçta siyah-beyazlı ekip, 69 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.
Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 190 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ SON 24 MAÇIN 19'UNU KAZANDI
Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 24 maçın 19'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.
Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.
Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 49 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.
ANKARA'DAKİ SON 4 MAÇTA GOL ATAMADI
Beşiktaş, rakibiyle Ankara'da oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.
Geçen sezon Başkent'te rakibiyle 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'deki mücadeleyi de aynı skorla tamamladı.
2010-2011 sezonunda rakibine Ankara'da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2009-2010'da maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta gol atarak yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Siya-beyazlı takım, son 4 maçta MKE Ankaragücü'nü Ankara'da yenemese de Başkent'teki maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırdı. Evindeki son 4 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 36 golle rakibine karşılık verdi.
Bu arada, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara'da yapılması gereken 2 maç farklı şehirlerde oynandı.
iki takım arasındaki 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
2018-2019 sezonunda ise MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için Kayseri'de oynandı. Beşiktaş, Kayseri'deki karşılaşmayı 4-1 kazandı.
ANKARAGÜCÜ, EVİNDEKİ SON 16 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ
MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.
Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!