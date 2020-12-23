Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı.
Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.
Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 3 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.
Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.
ROSIER DÖNÜYOR
Sarı kart cezası biten Valentin Rosier yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.
Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.
TÖRE VE LJAJIC YİNE YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.
MENSAH VE VIDA SINIRDA
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.
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