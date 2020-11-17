Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.