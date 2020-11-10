BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.