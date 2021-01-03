Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da sahaya çıkacak kadro şekillenmeye başladı. Sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Joseph Attamah'ın yanı sıra Manuel Fernandes'in forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Samet Aybaba 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ı sahaya sürecek. Kart cezaları sona eren Dimitrios Kolovetsios ve Aaron Justin Lennon'un ilk 11'de sahaya çıkacağı maçta Doğan Alemdar da ilk 11'de olacak. Doğan'ın yedeği ise Gençlerbirliği maçındaki performansı ile eleştirilen İsmail Çipe olacak. Kaleci Doğan Alemdar, daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında da forma giymişti.

Wilfried Kanga'nın forvette oynayacağı Hes Kablo Kayserispor'da Denis Alibec yedekler arasında olacak.