Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Borussia Dortmund maçıyla devam ediyor. Kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ B.DORTMUND.MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Borussia Dortmund maçı 15 Eylül günü 19:45'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin; Batshuayi.



Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş