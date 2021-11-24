Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Ajax maçıyla devam ediyor. Kendi saha ve seyircisi önünde maça çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım günü 20:45'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Ajax maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan; Josef; Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin; Batshuayi.



Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş