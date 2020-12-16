Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ederken, Üneş’in yerine Asbaşkan Ömer Düzgün koltuğu devraldı.

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın hedefindeki isim olurken, bu hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda Çimşir’in de geleceği belli olacak. Teknik direktör konusunda BB Erzurumspor’da birçok isim gündeme gelirken, Süper Lig’i bilen tecrübeli hocalar ön plana çıkıyor. Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda bu konuyu gündeme getirmeyi düşünen BB Erzurumspor Yönetimi, Hüseyin Çimşir’le yolların ayrılmasına karar verilmesi durumunda Giray Bulak ve Mesut Bakkal’dan birini takımın başına geçirmeyi planlıyor.