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Beşiktaş maçı, Hüseyin Çimşir’in geleceğini belirleyecek

Ligde alınan sonuçların ardından BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş istifa ederken gözler Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e çevrildi. Üneş’in istifası sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Asbaşkan Ömer Düzgün, bu hafta alınacak sonuç doğrultusunda teknik direktörlük değişikliğine gidebilir. Erzurum ekibinde Giray Bulak ve Mesut Bakkal isimleri gündemde

16.12.2020 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş maçı, Hüseyin Çimşir’in geleceğini belirleyecek

Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ederken, Üneş’in yerine Asbaşkan Ömer Düzgün koltuğu devraldı.

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir, alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın hedefindeki isim olurken, bu hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda Çimşir’in de geleceği belli olacak. Teknik direktör konusunda BB Erzurumspor’da birçok isim gündeme gelirken, Süper Lig’i bilen tecrübeli hocalar ön plana çıkıyor. Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçının sonucu doğrultusunda bu konuyu gündeme getirmeyi düşünen BB Erzurumspor Yönetimi, Hüseyin Çimşir’le yolların ayrılmasına karar verilmesi durumunda Giray Bulak ve Mesut Bakkal’dan birini takımın başına geçirmeyi planlıyor.

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