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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Lyon maçı TRT 1 MAÇ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Lyon - Beşiktaş maçı canlı yayın kesintisiz izle

        Lyon - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izleme ekranı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Fransa'nın köklü takımlarından Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Groupama Stadı'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT 1'de de yayınlanacak olan Lyon - Beşiktaş mücadelesi büyük ilgi topluyor. Lyon - Beşiktaş maçı için TRT 1 canlı yayın izleme sayfası şimdiden en çok arananlar arasında yerini aldı. İşte Lyon - Beşiktaş maçı TRT 1 canlı yayın izleme sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:18
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor ve Fransa’nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon’un ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaştırılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın dorukta olduğu bu önemli maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, Lyon - Beşiktaş maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek için yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. Maçın yayın saati ve detayları futbol tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. İşte bu heyecan verici karşılaşma için tüm detaylar ve izleme bilgileri…

        • 2

          LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.

        • 3

          LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Lyon - Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          24 EKİM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

          10:00 Spor Bülteni

          11:00 Spor Manşet

          12:30 Gün Ortası

          13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

          14:00 Spor Stüdyosu

          15:45 Avrupadan Futbol

          16:00 Gündem Futbol

          17:30 Dünyadan Spor

          18:00 Spor Merkezi

          19:00 Maç Özel

          22:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

          22:45 Maç Özel

          23:00 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

          00:00 Maç Özel

          01:45 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması Fenerbahçe - Manchester United

          03:30 UEFA Avrupa Ligi Futbol Karşılaşması O. Lyon - Beşiktaş

          05:15 UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Karşılaşması Nk Celje

        • 6

          TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

          Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

          TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

          TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

          Digiturk: 86

          D-Smart: 86

          Tivibu: 85

          Kablo TV: 911

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