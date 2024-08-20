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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:30
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        Beşiktaş, Lugano maçına hazırlanıyor!
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İsviçre’nin Zürih kentine gidecek.

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