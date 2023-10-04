Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlı temsilcimiz, Lugano karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı ile ilgili bilgiler...
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Beşiktaş Lugano maçı için artık heyecan dorukta. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça iyi bir grafik çizen temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etmek için Lugano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, mücadele hakkında bilgiler...
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BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 19:45 olarak açıklandı.
İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;
Loca 162: 13.000TL
VIP 100: 9.000TL
VIP 101-126: 8.250TL
1. Kategori: 2.700TL
102-125 Blok: 2.400TL
2. Kategori: 2.000TL
3. Kategori: 1.700TL
4. Kategori: 1.300TL
415-416 Blok: 1.300TL
5. Kategori: 1.200TL
414-417 Blok: 1.200TL
6. Kategori: 1.100TL
413-418 Blok: 1.100TL
7. Kategori: 525TL
8. Kategori: 500TL
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BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Lugano maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar