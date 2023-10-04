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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Lugano ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlı temsilcimiz, Lugano karşısında gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:35
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        • 1

          Beşiktaş Lugano maçı için artık heyecan dorukta. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak oldukça iyi bir grafik çizen temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etmek için Lugano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, mücadele hakkında bilgiler...

        • 2

          BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 19:45 olarak açıklandı.

          İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;

          Loca 162: 13.000TL

          VIP 100: 9.000TL

          VIP 101-126: 8.250TL

          1. Kategori: 2.700TL

          102-125 Blok: 2.400TL

          2. Kategori: 2.000TL

          3. Kategori: 1.700TL

          4. Kategori: 1.300TL

          415-416 Blok: 1.300TL

          5. Kategori: 1.200TL

          414-417 Blok: 1.200TL

          6. Kategori: 1.100TL

          413-418 Blok: 1.100TL

          7. Kategori: 525TL

          8. Kategori: 500TL

        • 3

          BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Lugano maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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