Beşiktaş liderliğini korudu

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.
MKE Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.
SAHAYA GİREN TARAFTARDAN SALDIRI
Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
DELE ALLI İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk golünü başkentte kaydetti.
MKE Ankaragücü karşısında takımının 2. golünü kaydeden İngiliz oyuncu, ayrıca yaklaşık 1 yıl sonra gol sevinci yaşadı.
Dele Alli, son golünü İngiliz ekibi Tottenham formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Slovenya temsilcisi Mura karşısında 30 Eylül 2021'de atmıştı.
MULEKA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jackson Muleka, üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü atan Muleka, gol sayısını da 4'e yükseltti. Muleka ligde Vavacarsa Fatih Karagümrük'e iki, Demir Grup Sivasspor'a da bir gol atmayı başarmıştı.
TOLGA CİĞERCİ'DEN İYİ BAŞLANGIÇ
MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci, başkent temsilcisindeki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Orta sahada iyi bir oyun ortaya koyan Tolga, takımının attığı iki golde de de pası veren isim oldu. Tolga Ciğerci, henüz takıma katılalı 4 gün olmasına karşın, Zahid'in oyundan çıkmasından sonra kaptanlık pazubendini de takıp, bu sorumluluğu da üstlendi.
Tolga Ciğerci'nin iyi performansı takımının puan almasına yeterli olmadı.
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