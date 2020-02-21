21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.
EVİNDE TRABZONSPOR, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE YENİLMEDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.
ZORLU PERİYODUN 2. MAÇI
Beşiktaş, zorlu periyodun ikinci maçını Trabzonspor ile yapacak. Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.
GÖKHAN GÖNÜL OYNAYACAK
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada görev alabilecek. Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.
6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
LJAJIC HASTA, DORUKHAN SAKAT
Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
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