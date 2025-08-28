SHOW TV canlı izle... Beşiktaş - Lausanne maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 257 maçta 97 galibiyet, 50 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Berabere bitmesi durumunda maç uzatmalara gidecek, her türlü mağlubiyette Avrupa'ya veda edecek. Peki, Beşiktaş – Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV canlı izle sayfası...