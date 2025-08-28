Habertürk
        Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV canlı izle ekranı | Beşiktaş – Lausanne maçı saat kaçta, hangi kanalda, BJK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Beşiktaş - Lausanne maçı canlı izle: Beşiktaş – Lausanne maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne-Sport ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini eleyerek Konferans Ligi'ne kalmak istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş - Lausanne karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş – Lausanne maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş – Lausanne maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:20
        • 1

          SHOW TV canlı izle... Beşiktaş - Lausanne maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 257 maçta 97 galibiyet, 50 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Berabere bitmesi durumunda maç uzatmalara gidecek, her türlü mağlubiyette Avrupa'ya veda edecek. Peki, Beşiktaş – Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV canlı izle sayfası...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç SHOW TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          SHOW TV CANLI İZLE EKRANI

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, Show TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          SHOW TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

          Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

        Habertürk Anasayfa