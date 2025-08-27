Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman? Beşiktaş - Lausanne saat kaçta? Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kader maçına çıkacak olan Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle tur bileti peşinde olacak. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 22:52 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:21
        • 1

          Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanşında sahasında Lausanne’ı ağırlayacak. İsviçre’de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle dönen siyah-beyazlılar, İstanbul’daki mücadelede galibiyet arayarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman ve hangi kanalda ekrana gelecek? Detaylar haberimizde...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport rövanş maçı SHOW TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Beşiktaş Lausanne Sport'u elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak. Grupların kura çekimi ise UEFA tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek ve siyah beyazlıların rakibi ortaya çıkacak.

