        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş, Lausanne karşısına Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Lausanne karşısına Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak!

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 257. sınavına çıkmış olacak. Kara Kartal, Avrupa serüvenindeki 256 maçta 97 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 15:41 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:41
        Beşiktaş, Avrupa'da 257. sınavda!
        UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak.

        Siyah-Beyazlıların mücadelesi saat 21.15’te başlayacak. Karşılaşma Stade de la Tuiliere’de oynanacak.

        3. eleme turunda St Patricks’i 4-1 ve 3-2’lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne’ı da eleyerek lig aşamasına adını yazdırmak istiyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 257.RANDEVU

        Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

        KONFERANS LİGİ'NDE 15. MÜCADELE

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 22 gol gördü.

        Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 15. maçını oynayacak.

        İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7.KEZ

        Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 7. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, İsviçre temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Eyüpspor müsabakasında hafif sakatlıkları sebebiyle görev alamayan Muçi ve Jurasek’in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

        UEFA LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

        Beşiktaş, Lausanne maçı öncesi UEFA listesinde de değişikliğe gitti. Atletico Paranense'ya transfer olan Elan Ricardo'nun yerine Taylan Bulut, Jean Onana yerine ise Wilfred Ndidi UEFA listesine dahil edildi.

        SIGURD KRINGSTAD DÜDÜK ÇALACAK

        Lausanne - Beşiktaş maçında Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

        Tom Harald Hagen’in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturacak.

