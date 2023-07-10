Beşiktaş'la adı anılan Mina'dan geleceğine dair açıklama!
Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'la adı anılan Yerry Mina, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
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Yery Mina yaptığı açıklamada geleceği ile ilgili şunları söyledi: "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor."
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"Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim."
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28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş dışında; Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerle anılıyor.
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2018 yılında Everton'ın Barcelona'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngilz ekibinde 99 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.