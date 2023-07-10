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        Beşiktaş'la adı anılan Mina'dan geleceğine dair açıklama!

        Everton'dan ayrılan ve Beşiktaş'la adı anılan Yerry Mina, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2023 - 17:55
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          Yery Mina yaptığı açıklamada geleceği ile ilgili şunları söyledi: "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor."

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          "Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim."

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          28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş dışında; Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerle anılıyor.

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          2018 yılında Everton'ın Barcelona'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngilz ekibinde 99 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

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