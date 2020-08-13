Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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