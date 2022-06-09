Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Ahmet Nur Çebi: Başkan
Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu
Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu
Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu
Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu
Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu
Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu
Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu
Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu
Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu
Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu
Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu
Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu
Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu
İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!