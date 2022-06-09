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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'taki seçimde Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi

09.06.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Ahmet Nur Çebi: Başkan

Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu

Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu

Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu

Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu

Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu

Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu

Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu

Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu

Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu

Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu

İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı

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