Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Beşiktaş Kulübü ve BJK-Kabataş Vakfından Azerbaycanlı çocuklar için anlamlı kampanya

Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı, "Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler" sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu.

28.10.2020 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Kulübü ve BJK-Kabataş Vakfından Azerbaycanlı çocuklar için anlamlı kampanya
AA

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kampanya hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Mustafayeva'ya isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye edildi.

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Anıl Cansızoğlu, şunları söyledi:

"Vakfımızı oluşturan asırlık kurumlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi camiaları olarak, 'Tek devlet-iki millet' olmanın içten inancıyla, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları esefle kınıyoruz. Ermenistan'ın sivil halkımıza ve özellikle can kardeşlerimizin masum çocuklarına yaşattığı bu insanlık vahşeti ile şiddeti asla kabul etmiyoruz. Azerbaycanlı çocuklarımızın acılarını hafifletmek üzere, BJK-Kabataş Vakfı olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde camialarımızdan her isteyen oyuncak, atkı ve berelerini vakfımız adına Vodafone Park'a gönderebilir. Camialarımızın Azeri çocuklarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
12 yaşındaki kızdan dünya rekoru
12 yaşındaki kızdan dünya rekoru
Soru gelince kararını açıkladı... 'Sapıklar varken...'
Soru gelince kararını açıkladı... 'Sapıklar varken...'
Koronaya karşı önemli kalorifer uyarısı
Koronaya karşı önemli kalorifer uyarısı
Hastanedeki pozlarla ilgili konuştu
Hastanedeki pozlarla ilgili konuştu
Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!
Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!
Denizli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Denizli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi
Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi
İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek
İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X