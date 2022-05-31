AA

Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkanlığa adaylığını koyan Fuat Çimen ise bin 190 oy almıştı.

Yarınki törende denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarına seçilenler de mazbatalarını alacak.