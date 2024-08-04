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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Defansa takviye gelecek - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Defansa takviye gelecek

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlıların özlenen günlerine kavuşmaya başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:42
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        "Defansa takviye gelecek"
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        Hüseyin Yücel, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Gecenin kendileri için çok güzel geçtiğini aktaran Yücel, "Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nı resmen İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibi gibi oynadık. Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç. Türkiye Kupası ile çok güzel başladık. Şimdi Süper Kupa'yla da bunu taçlandırdık. Eksiklerimizi biliyoruz ve onları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Transfer gündemiyle ilgili konuşan Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi biliyoruz. Sosyal medyadan çok yazıyorlar. Muhakkak oralara takviye gelecek." diye konuştu.

        Yeni transferlerin performansını değerlendiren Yücel, "Immobile, maçın adamı oldu. Rafa Silva da katkı sağladı. 'Nokta atışı transferler yapacağız' demiştik. Gayet güzel transferler yaptık. Mustafa Hekimoğlu da mükemmel. İkinci Semih olma yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

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