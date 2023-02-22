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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu

Giriş: 22.02.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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