Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen başkan Çebi'nin, başarı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Buluşmada siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.