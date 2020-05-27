Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, insan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu söyledi.
Çebi, kulübün siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin haziran sayısında yer alan yazısında, "Türkiye Futbol Federasyonunun ilk açıklamasına göre liglerin oynanması konusunda verdiği karar ve belirttiği takvim neticesinde profesyonel futbol ligleri 12 Haziran’da başlıyor. Vakaların rakiplerimizde ve takımımızda baş göstermiş olması, riskin hala devam ettiğinin nişanesidir. Her beyanımızda belirttiğimiz gibi, bizim önceliğimiz insan sağlığıdır." ifadelerine yer verdi.
Voleybol, basketbol ve hentbol liglerinin bu sezon belli kararlar doğrultusunda sonlandırıldığına dikkati çeken Çebi, "Bizim kulüp olarak duruşumuz, ancak ve ancak Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş camiasına da seslenen Çebi, şunları kaydetti:
"Değerli Beşiktaşlılar, öncelikle tüm müslüman aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Geride bıraktığımız üç ayda çok zor ve tarifi olmayan günler geçirdik. Belki de ilk defa hepimiz bu bayramı sevdiklerimizden uzak geçirmek durumunda kaldık. sıkıntılı zamanları geride bırakmaya ve sevdiklerimiz ile rahatça vakit geçirmeye çok yakınız."
Göreve geldikleri günden bu yana, muhtelif borç yükümlülükleriyle karşı karşıya olduklarını daha önce belirttiğini vurgulayan Çebi, "Virüs salgınının futbol ekonomisine etkisi, şüphesiz kulübümüzü de olumsuz etkiledi. Lakin, bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışmalarımız olağan gücüyle sürüyor. Bu zor süreci camiamız ile birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde göstererek geride bırakacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En yakın zamanda takımlarımızla kucaklaşabileceğimiz sağlıklı günler temenni ediyorum." görüşlerine yer verdi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!