Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada karşılaştığı ligin iddialı ekipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaştı.
Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 3-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de deplasmanda 4-3 üstünlük sağladı.
Beşiktaş, ligin 8. haftasında üçer galibiyet, yenilgi ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.
Süper Lig'in 8. haftasını 11. sırada geçen siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle ilk 5 sıraya girmeyi başardı.
EKSİKLERE RAĞMEN İYİ SONUÇLAR
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını eksiklere rağmen kazanmayı başardı.
Sakat, cezalı ve Kovid-19 vakaları nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, iki kritik galibiyete imza attı.
Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi. Bu oyuncunun yerine görev alan Utku Yuvakuran, özellikle Medipol Başakşehir karşısındaki performansıyla beğeni topladı.
Siyah-beyazlı ekipte Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Domagoj Vida ile Ajdin Hasic, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamadı. Aynı durumdan dolayı Fabrice N'Sakala, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Valentin Rosier, Medipol Başakşehir karşılaşmasını kaçırdı.
Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan Töre ve Adem Ljajic'i de Fenerbahçe derbisinde kullanamadı.
Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe mücadelesinde görev alamadı.
BEŞ GALİBİTETİN ÜÇÜ DEPLASMANDA
Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki galibiyetleriyle ligdeki iddiasına tutundu.
Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 3-2 ve Fenerbahçe'yi de 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne de 1-0 yenildi.
KASIMPAŞA VE ALANYASPOR MAÇLARINA MORALLİ ÇIKACAK
Beşiktaş, kritik virajda iki maç daha yapacak.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek siyah-beyazlı ekip, 12. haftada ise lider Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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