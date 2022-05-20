Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak

Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

ISMAEL İÇ SAHADA RAHATSIZ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı.

Fransız teknik adam bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSIER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, yarın oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza'nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.