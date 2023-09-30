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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:34
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        Beşiktaş, Konyaspor'a hazır
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas uygulamalarıyla süren antrenman çift kale maçla sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.

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