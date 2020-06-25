Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Pas ve dar alanda top kontrolü organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşma için yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.