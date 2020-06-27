ERMAN TOROĞLU
Zaten Konya çok güçlü bir takım değil. Bir de Beşiktaş gibi bir takıma karşı on kişi oynarsa olacağı bu. Siyah-beyazlılar ne yaptılar, aldıkları her topu kendi aralarında gezdirdiler. Rakip de bir kişi eksik. Bir de gezdirdikleri o toplarla çok çabuk yön değiştirdiler. Soldan sağa ve sağdan sola çabuk toplar gidince Konya defansının balansı bozuldu ve fark geldi.
Aslında ikinci yarı oyunu Konya da bıraktı, Beşiktaş da bıraktı. Altmışıncı dakikada maçı seyrederken aklıma şu geldi; O dakikada hakemlere, futbolculara, teknik adamlara deseler ki; bu maç 3-0 doksan dakika oynanmış gibi bitsin, inanın bir kişi hayır demezdi. Çünkü 3-0'dan sonra seyredenlere de oynayanlara da müsabaka angarya haline geldi.
REHA KAPSAL
Antalya'ya kaybettikten sonra siyah-beyazlılar'da Sergen Yalçın maçtan sonra önemli bir cümle kurmuştu, "Böyle oynayacaklarsa oyuncularla ilgili gelecek sene kimler gidecek, kimler kalacak önümüzdeki maçlara bakıp bu raporu yönetime vereceğim" demişti. Sanırım bu mesajı çok iyi alan oyuncular son iki maçta aldıkları 6 puan, oynadıkları oyun ve attıkları gollerle gösterdi.
Ve bunun devamında saha içi disiplini, enerjisi, kazanma arzusu hem de böyle pandemi döneminde seyircisiz maçlarda ve hatta ekonomik sıkıntılar da yaşayan Beşiktaş'ta en üste seviyeye çıkmasının en büyük nedeni oyuncuların Sergen Yalçın'ın söylediklerinde ne kadar ciddi olduğunu bildiklerindendi. Yerli ve yabancı oyuncuların performansı üst seviyeye çıkarak, bu sıkıntılı süreçte bile Beşiktaş'ta hem geriye kalan maçlar hem de önümüzdeki sene olumlu işlerin olacağının sinyalini verdiler.
BİLAL MEŞE
Valla, Konyaspor on kişi kalmasaydı, yine değişen bir şey olmayacaktı. Elbette kapalı savunmaları bu oyunda açmak zordur. Ne var ki, Beşiktaş, tekniği yüksek oyuncu sayısı bir hayli fazla, kısa paslarla adamın başını döndürürler, kimi tutacağınızı şaşırırsınız!
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