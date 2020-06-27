OKTAY DERELİOĞLU

Burak'ın 35 yaşına geldiği unutulmamalı. Yönetim ne yapıp edip yeni sezonda onu yedekleyebilecek bir isim bulmalı. Bir parantez de Rıdvan için açmak lazım. Çok yürekli ve öz güveni yüksek. Maçların seyircisiz olması da onun için avantaj oluyor.

Zamanla çok daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ır iyi bir fikstürü var. Ligi ilk 3 sıra içinde bitirmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.