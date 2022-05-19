Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik heyet, antrenman öncesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Oyuncular ve teknik heyet, ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.