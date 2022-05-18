Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre taktik çalışan siyah-beyazlılar, şut antrenmanıyla günü noktaladı.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah idmanıyla devam edecek.