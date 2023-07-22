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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile oynayacağı maç öncesi oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:07
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        Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu
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        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

        Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda yer alan futbolcular şöyle:

        Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran

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