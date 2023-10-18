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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:52
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        Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

        Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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