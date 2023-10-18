Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve pasla başlayan idmanın 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.