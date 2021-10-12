Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

AA

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30´da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.