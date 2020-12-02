Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta- şut çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.