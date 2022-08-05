Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, çift kale taktik maçıyla tamamlandığı kaydedildi.