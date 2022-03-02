Beşiktaş Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, son çeyrek final turunda son haftaların flaş takımı Kayserispor'la kozlarını paylaşıyor. Şimdiden merakla beklenen Beşiktaş Kayserispor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kayserispor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN