        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 15:07 Güncelleme: 20.09.2025 - 15:07
        Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi!
        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Habertürk Anasayfa