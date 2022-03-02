STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Montero, Welinton, Rosier, Necip, Teixeira, Atiba, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

KAYSERİSPOR: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek. Eşleşmenin kazananı, Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor'la karşılaşacak

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.