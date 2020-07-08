Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.