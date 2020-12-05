AHMET ÇAKAR: Beşiktaş art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi Kasımpaşa'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a çelme takmıştı. Beşiktaş takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor. Sağ kanadı iyi kullanan bir Beşiktaş var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler. İlk devre kontrol Beşiktaş'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı.