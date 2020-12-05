ATİLLA GÖKÇE: Kadıköy’deki Fenerbahçe deplasmanından üç puanın neşesi ve cakasıyla dönen, attığı gollerle gösteri yapan Beşiktaş, kendi sahası Vodafone’da Kasımpaşa’yı beklendiği gibi coşkuyla karşılayamadı. Yine de titiz bir dikkat ve kontrolla sergilenen uyumlu bir oyun söz konusuydu. Devre biterken golü buldular, ikinci yarıda farkı artırdılar. Ve davul çalar gibi gürültüyle cümle aleme ilan ettiler: Artık onlar da şampiyon adayı.
Sergen Hoca, 4 değişiklikle takımındaki oyunculara zaman ve fırsat verirken, aynı zamanda bazı oyuncularının yorgunluğunu da aldı. Ama asıl önemli olan şu: Sezon başında kırık transfer arayışları ve gecikmelerle kadro oluşturan siyah-beyazlılar, haftalar ilerledikçe kişiliklerine uygun bir kimlik de kazanmaya başladı. Dünkü maç, seriyi ilk kez üçlerken Beşiktaş’ı zirve takımları arasındaki şampiyon adaylarından biri haline getirdi. Sanırım, artık kimse yadırganmaz bu gerçeği. Beşiktaş gözünü kararttı. Hedef koşusuna geçti, bu takımdan korkulur.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi Kasımpaşa'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a çelme takmıştı. Beşiktaş takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor. Sağ kanadı iyi kullanan bir Beşiktaş var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler. İlk devre kontrol Beşiktaş'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı.
İkinci yarı Beşiktaş art arda goller kaçırdı. Rakip 10 kişi kalınca da zaten maç orada bitiverdi. Atiba ve Aboubakar Beşiktaş'ın formda isimleri.Üst üste goller attılar ve belki de Beşiktaş maç öncesi üç puanın bu kadar kolay gelebileceğini ön görmemişti. Beşiktaş artık potada. Nereye kadar götürebilirler işte orayı kestirmek zor. Kadro derinliği rakiplerinin biraz altında ama bazı oyuncuları var ki örneğin Aboubakar, örneğin Atiba rakiplerinde yok.
Gelelim hakeme. Her şey çok güzel ama bir pozisyon hariç. 2. yarıda Kasımpaşalı oyuncuya gösterdiği kırmızı kartı doğru bulmuyorum. Tekme yok, kavala basmak yok, arkadan kovalarken topuğuna basıyor. Hepsi bu. Doğrusu sarı kart olacaktı ama hakem hata yaptı.
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