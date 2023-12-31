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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:11
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        Kasımpaşa hazırlıkları sürdü
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        U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş Artaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü saat 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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