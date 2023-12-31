Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş Artaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü saat 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.