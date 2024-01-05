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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa CANLI YAYIN | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı skoru - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 23 puanla 9. basamakta bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:11
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyar, Emrecan, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

        Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kasımpaşa ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 23 puanla 9. basamakta bulunuyor.

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        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer almıyor. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

        NOTLAR

        İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

        Siyah-beyazlı takımın evinde rakibiyle oynadığı son 10 maçta üstünlüğü göze çarpıyor. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Kartal, bu süreçteki tek yenilgisini 25 Nisan 2022 tarihinde evinde 3-0'lık skorla aldı. Sahasındaki son 10 müsabakada lacivert-beyazlılara 24 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

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