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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının tüm detayları HTSPOR'da! Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı

04.12.2020 - 18:27 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşıyor...

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Tirpan, Yusuf, Alan, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

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AYRINTILI PUAN DURUMU

35. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 35. kez karşı karşıya geliyor... İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

SON 10 MAÇ GOLLÜ GEÇTİ

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2019-2020Kasımpaşa-Beşiktaş2-3
Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2018-2019Kasımpaşa-Beşiktaş4-1
Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2017-2018Kasımpaşa-Beşiktaş2-2
Beşiktaş-Kasımpaşa2-1
2016-2017Kasımpaşa-Beşiktaş2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa4-1
2015-2016Beşiktaş-Kasımpaşa3-3
Kasımpaşa-Beşiktaş2-1
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