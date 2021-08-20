Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç orta saha oyuncusunun Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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