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        Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı

        Kayserispor, Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 22:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 22:23
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        Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'da!
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        Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Mondihome Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

        Siyah-beyazlı kulüp, 2026 yılına kadar sözleşmesini uzattığı 22 yaşındaki oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor’a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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