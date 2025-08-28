Beşiktaş kalesini gole kapatamadı!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Siyah-beyazlılar bugün kalesinde gördüğü golle birlikte bu sezon oynadığı 7. resmi müsabakada da kalesini gole kapatamadı. Kartal, söz konusu süreçte 6 Avrupa kupası, 1 de Trendyol Süper Lig mücadelesinde 12 gole engel olamadı.

Bu sezon 6'sı Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0

St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4

Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2

Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

Lausanne-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş-Lausanne: 0-1